El piloto Max Verstappen arrasó en el Gran Premio de Estados Unidos al llevarse el triunfo de punta a punta mostrando ese nivel que lo ha llevado a la conquista de varios títulos en la Fórmula 1.

El neerlandés de Red Bull quien ya había ganado la Sprint, ganó en el Circuito de las Américas por 7.9 segundos sobre el británico Lando Norris de McLaren quien terminó segundo, mientras que el podio lo completó el monegasco Charles Leclerc de Ferrari.

En el Mundial de Pilotos Oscar Piastri sigue de líder con 346 puntos, seguido de Norris con 332 y tercero Max con 306. (Por Martín Navarro Vásquez)