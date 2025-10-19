El mexicano Isaac del Toro gana hasta en las carreras de exhibición. Este fin de semana en eventos celebrados en España logró subir al podio.

En carrera celebrada en Andorra, se quedó con el segundo sitio, en un cierre espectacular que se tuvo que definir vía al foto finish para el triunfo de Primoz Roglic.

Previamente el sábado Del Toro se había llevado la victoria en la Critérium Internacional de La Nucía, en la provincia de Alicante, donde ganó por delante de Primoz Roglic, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaardy. Por lo cual tuvo un fin de semana espectacular, pese a no ser carreras del calendario de la Unión Ciclista Internacional.

Además Del Toro culminó en el tercer puesto de la prueba contrarreloj de montaña por detrás de Roglic y Pogacar. (Por Martín Navarro Vásquez)