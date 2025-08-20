El diputado panista Federico Döring, acusó a la Fiscalía General de la República por desechar la acción legal presentada en contra de los responsables del huachicol fiscal en Tamaulipas.

“Y ahora lo que queremos hacer pública es la desfachatez y el dolo de la Fiscalía General de la República, que no sólo manipula la justicia a modo con criterios partidistas para dictar el no ejercicio de la acción penal, sino que le niega la notificación al partido. Y la presidenta pues está obligada política y moralmente a intervenir. No puede retar al periodismo y a la oposición a presentar pruebas de la corrupción y los delitos que se cometen en su gobierno, cuando luego se presentan las denuncias las desestiman con criterios de impunidad partidista”.

Y es que el PAN presentó denuncias penales contra Tania Contreras, recientemente electa presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, y Juan Carlos Madero, quien ocupa la segunda posición en la Dirección General de Aduanas. (Por Arturo García Caudillo)