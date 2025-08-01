Recaudatoria, que propicia la desigualdad, fomenta la corrupción y otras deficiencias, así criticó la fracción de Morena en Guadalajara al proyecto de Ley de Ingresos Municipal 2026, presentada por el Gobierno tapatío.

Es voz de la regidora guinda, Mariana Fernández.

“En Guadalajara creen que con el predial caro o con las multas subiendo cada año va a aumentar el tema de la recaudación y se están equivocando. Porque justamente lo que dijimos: el predial creció un 60 por ciento, sí, pero la gente no lo está pagando. ¿Cuánto les creció con un 60 por ciento más de predial? Solo el 14 por ciento más en las cuentas de los contribuyentes”.

Los regidores de Morena en Guadalajara critican que hay multas municipales que aumentaron hasta en 800 por ciento, lo que es un claro abuso contra los tapatíos. (Por Gustavo Cárdenas)