Cinco personas murieron y cuatro más permanecen en estado crítico tras el incendio que consumió una vivienda en la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de tres y 10 años, así como tres adultos de 25, 30 y 50 años, quienes tenían apenas una semana de haber llegado a vivir a la casa.

Las personas fallecidas quedaron atrapadas entre las llamas durante el incendio. En tanto, cuatro sobrevivientes continúan recibiendo atención médica y son reportados en estado crítico.

Entre los lesionados hay dos menores, uno de seis años y otro de 10, además de dos adultos de aproximadamente 30 años.

La finca permanece resguardada por las autoridades y continúa bajo investigación para determinar la causa del incendio. (Por Edgar Flores Maciel)