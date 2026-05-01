Crítica la presidenta Claudia Sheinbaum la política injerencista del Gobierno de los Estados Unidos y pide respetar la autodeterminación de los pueblos, al referirse a la acusación penal en contra del presidente vitalicio de Cuba, Raúl Castro.

“Autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de ahora. Entonces, pues una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión. El caso de Cuba, ocurrió hace quince años de lo que están acusando a Raúl Castro, o veinte, no sé. ¡Ah, bueno!, treinta años. Hace treinta años, imagínense. ¿Qué sentido tiene que acusen que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace treinta años”.

Asimismo, respalda y apoya al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien acusa estar también en la lista de objetivos de Estados Unidos y temer que le ocurra lo mismo que al ex mandatario venezolano Nicolás Maduro. (Por Arturo García Caudillo)