Dos hechos violentos registrados en distintas colonias de San Pedro Tlaquepaque dejaron un saldo de dos personas muertas en las últimas horas.

El primer caso ocurrió en la colonia Cerro del Cuatro, donde un hombre falleció tras ser agredido con arma blanca, presuntamente por un familiar de su expareja.

Policías municipales y paramédicos confirmaron el deceso en el lugar.

El segundo incidente se registró en la colonia San Pedrito, durante una riña entre alrededor de 40 personas, en la que se reportaron detonaciones de arma de fuego.

En este hecho, un hombre murió por heridas de arma blanca y otro resultó lesionado por impactos de bala, por lo que fue trasladado a recibir atención médica.

En ambos casos, agentes del Ministerio Público acudieron para iniciar las investigaciones y tratar de identificar a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)