La volcadura de una unidad de transporte público deja un saldo de ocho personas fallecidas y al menos 58 lesionados, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El accidente fue protagonizado por un camión de la Ruta 611 Pesquería y se reportó anoche, sobre la Carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 24.

De acuerdo con los primeros informes, el chofer de la unidad, circulaba a exceso de velocidad, con el pavimento mojado y con la capacidad máxima de pasajeros, lo que habría provocado que perdiera el control y terminara volcado sobre el pavimento.