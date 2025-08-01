Dr. Vagón, el Tren de la Salud, estará en Tlajomulco de Zúñiga del 19 al 23 de agosto. Entre los nuevos servicios que ofrece está el vagón farmacia; se trata de una adecuación a toda una estructura que permite el almacenamiento de medicamentos, insumos y materiales necesarios para la atención y seguimiento de los pacientes. Es voz de Carlos Ordóñez, director general de Compras de Farmacias Guadalajara.

“Cada kilómetro que avanza, cada consulta que brinda, cada alegría que comparte, es testimonio de una vocación que transforma vidas. Gracias por acercar salud, dignidad y bienestar a quienes, por diversas circunstancias, no siempre tienen acceso a servicios médicos de calidad. A cada médico, enfermero, técnico, voluntario y colaborador que forma parte de esta noble misión: 75 personas.”

A partir de este 2025, Farmacias Guadalajara se sumó a Dr. Vagón. (Por Gustavo Cárdenas)