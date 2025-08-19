A partir de este martes 19 y hasta el 23 de agosto, el Dr. Vagón, Tren de la Salud, ofrecerá servicios en Tlajomulco de Zúñiga, desde consultas de medicina general y de especialidad, odontología, optometría, audiología, nutrición, planificación familiar y estudio de gabinete, pruebas de laboratorio y estudios de gabinete, así lo explicó Andrea Blanco, coordinadora estatal de Desarrollo Social.

“Para que todas las personas se vengan a las 6 de la mañana, es a la hora que entregaban las fichas. Está de 9 de la mañana a 5, pero a las 6 de la mañana entregan las fichas. Para que aprovechen las personas, porque son estudios que muchas veces son muy caros, son estudios como densitometría ósea, que es un estudio muy caro, muy especializado.”

Dr. Vagón está ubicado en la antigua estación de ferrocarril sobre la calle Higuera, en la colonia Los Ocampo. (Por Gustavo Cárdenas)