Cada que llueve, cada que se tapa el drenaje, rebotan las aguas negras a las casas y negocios de la colonia Loma Alta, en Tonalá. Así ocurre en la calle Francisco Peña y avenida Presa Oriente, donde los habitantes alzan la voz, como Blanca Dávalos, quien exige que el SIAPA repare la tubería que está saturada de tierra, piedras y basura.

“Hace como 2 meses – ¿cómo fue que pasó que se les llenó? – cada temporada de lluvia es lo mismo, cada año es lo mismo, y las autoridades duran tiempo sin reparar. Es un foco de infección, hay muchos niños, hay personas mayores de edad; esa agua sucia se nos está regresando el drenaje a la mayoría de casas y se mete por dentro de las casas.”

Durante este temporal de lluvias 2025, son al menos cinco o seis veces que el drenaje brota de las casas en la colonia Loma Alta, en Tonalá. (Por Gustavo Cárdenas)