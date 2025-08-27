Cada que llueve, cada que se tapa el drenaje, rebotan las aguas negras a las casas y negocios de la colonia Loma Alta, en Tonalá. Así ocurre en la calle Francisco Peña y avenida Presa Oriente, donde los habitantes alzan la voz, como Blanca Dávalos, quien exige que el SIAPA repare la tubería que está saturada de tierra, piedras y basura.
“Hace como 2 meses – ¿cómo fue que pasó que se les llenó? – cada temporada de lluvia es lo mismo, cada año es lo mismo, y las autoridades duran tiempo sin reparar. Es un foco de infección, hay muchos niños, hay personas mayores de edad; esa agua sucia se nos está regresando el drenaje a la mayoría de casas y se mete por dentro de las casas.”
Durante este temporal de lluvias 2025, son al menos cinco o seis veces que el drenaje brota de las casas en la colonia Loma Alta, en Tonalá. (Por Gustavo Cárdenas)
Drenaje colapsado en la colonia Loma Alta, en Tonalá
Cada que llueve, cada que se tapa el drenaje, rebotan las aguas negras a las casas y negocios de la colonia Loma Alta, en Tonalá. Así ocurre en la calle Francisco Peña y avenida Presa Oriente, donde los habitantes alzan la voz, como Blanca Dávalos, quien exige que el SIAPA repare la tubería que está saturada de tierra, piedras y basura.