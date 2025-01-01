Un tiroteo se registró esta mañana en una escuela católica de Minneapolis, Minnesota, y dejó por lo menos 17 personas heridas y al menos dos niños fallecidos.

El tirador, quien aún no ha sido identificado, tenía 20 años y se suicidó tras el ataque, de acuerdo con la policía.

El incidente se habría registrado en horario escolar, cuando se celebró una misa para toda la escuela, por lo que los estudiantes estaban reunidos cuando el tirador abrió fuego afuera del edificio con algún tipo de arma semiautomática.