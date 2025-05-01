Un ataque con granadas, presuntamente lanzadas desde drones, se registró contra la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Baja California en Tijuana.

De acuerdo con agentes ministeriales, antes de las explosiones se escuchó un zumbido y se observó un dron sin luces sobrevolando el edificio.

Dos de las tres granadas detonaron y una fue retirada por el Grupo Antibombas del Ejército.

El hecho desató enfrentamientos y un amplio operativo de seguridad en la zona, sin que se reporten detenidos.