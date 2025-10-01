Aunque ninguno cuenta con la experiencia o los conocimientos necesarios para el cargo, el Pleno del Senado de la República, avaló los nombramientos de cinco integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La legisladora priista Cristina Ruíz Sandoval, explicó las razones por las cuales votaron en contra:

“El artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal es muy claro: para ser magistrado se necesita buena reputación, honorabilidad y excelencia profesional y además, al menos ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa. De los cinco perfiles propuestos por el Ejecutivo, dos no cumplen esos requisitos y los otros, aunque sí acreditan experiencia jurídica, tampoco están excentos de vínculos políticos con el actual gobierno”.

Cabe destacar que estas posiciones llevaban años vacantes por decisión del partido en el poder. (Por Arturo García Caudillo)