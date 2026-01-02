Durante 2025, un total de 13 ciclistas perdieron la vida en percances viales registrados en Jalisco, de acuerdo con el recuento del colectivo Bicicleta Blanca, organización que documenta de manera sistemática los hechos fatales relacionados con personas que se trasladan en bicicleta.

De acuerdo con la estadística del colectivo, la cifra correspondiente al año que concluyó representa una reducción del 18 por ciento en comparación con 2024, periodo que cerró con 16 muertes de ciclistas.

El último caso registrado el año pasado ocurrió el 17 de noviembre, en el cruce de avenida Santa Margarita y Santa Mónica, en Zapopan.

En ese punto, un adolescente que conducía un automóvil a exceso de velocidad embistió a dos personas que circulaban en una bicicleta, un adulto y un menor, quienes murieron de manera instantánea tras ser proyectados por el impacto. (Por Edgar Flores Maciel)