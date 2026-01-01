El Gobierno de Guadalajara informó que el sistema de pago del impuesto predial en las recaudadoras municipales ya opera con normalidad, tras las fallas registradas este viernes.

La autoridad agradeció la paciencia de los contribuyentes, y afirmó que para facilitar el cumplimiento, las recaudadoras atienden de lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Además, el pago puede realizarse en tiendas de conveniencia, bancos, kioscos y en línea mediante el portal oficial del Ayuntamiento, entre otros.