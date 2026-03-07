Durante el arranque del Consejo Nacional de Morena, su presidente, Alfonso Durazo, llamó a preservar la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde, al señalar que se trata de un acuerdo estratégico para fortalecer el proyecto político del movimiento.

El también gobernador de Sonora advirtió que la coalición no representa solo una suma de votos en el Congreso, sino un elemento clave para consolidar el llamado “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

Asimismo, pidió a quienes aspiren a candidaturas para las elecciones de 2027 evitar descalificaciones internas.

En la sesión se prevé que los 324 consejeros nacionales definan las reglas para seleccionar candidaturas.