Elementos de la Policía del Estado desmantelaron un campamento presuntamente utilizado por la delincuencia organizada en el municipio de Jilotlán de los Dolores, tras un enfrentamiento armado con varios sujetos.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Los Olivos, cerca de los límites con Michoacán, donde inicialmente se reportó un vehículo incendiado sobre la carretera.

Durante la inspección del área, los oficiales detectaron con apoyo de un dron a hombres armados en un cerro cercano.

Al aproximarse, fueron recibidos a tiros, por lo que repelieron la agresión y los atacantes huyeron.

Los policías destruyeron el campamento y una barricada donde hallaron llantas, ropa, mochilas y otros objetos.