El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pide respetar la presunción de inocencia y exige pruebas para sustentar las denuncias, en relación a las acusaciones de Estados Unidos en contra del mandatario de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha.
“Primero: la presunción de inocencia, que es un derecho sagrado para todas y todos los mexicanos. No estamos hablando de nadie en particular; y número dos, la presentación de pruebas para sustentar la presunción de culpabilidad. Sí no hay pruebas, no puede haber culpabilidad, para todas y todos los mexicanos. Y ahora sí que como diría el clásico: ‘Por el bien de todos…’ más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia porque puede afectar a cualquiera”.
Durazo y otros 23 mandatarios estatales se reunieron este jueves con la presidenta Sheinbaum para revisar los avances en la implementación del IMSS Bienestar. (Por Arturo García Caudillo)
Durazo pide respetar la presunción de inocencia en el caso Rocha Moya
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pide respetar la presunción de inocencia y exige pruebas para sustentar las denuncias, en relación a las acusaciones de Estados Unidos en contra del mandatario de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha.