El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pide respetar la presunción de inocencia y exige pruebas para sustentar las denuncias, en relación a las acusaciones de Estados Unidos en contra del mandatario de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha.

“Primero: la presunción de inocencia, que es un derecho sagrado para todas y todos los mexicanos. No estamos hablando de nadie en particular; y número dos, la presentación de pruebas para sustentar la presunción de culpabilidad. Sí no hay pruebas, no puede haber culpabilidad, para todas y todos los mexicanos. Y ahora sí que como diría el clásico: ‘Por el bien de todos…’ más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia porque puede afectar a cualquiera”.

Durazo y otros 23 mandatarios estatales se reunieron este jueves con la presidenta Sheinbaum para revisar los avances en la implementación del IMSS Bienestar. (Por Arturo García Caudillo)