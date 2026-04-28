Las autoridades de Estados Unidos ampliaron los cargos contra el capo mexicano Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, y lo acusaron de tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos de procedencia ilícita.

A más de dos semanas de su captura en el norte de México, un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva contra Flores Silva, para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020, que sólo incluían tráfico de cocaína y heroína.

Flores Silva fue apresado el 27 de abril en la comunidad del Mirador en Nayarit, en una operación de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina con información que aportaron agencias estadounidenses.