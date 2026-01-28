Avanzan las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos en el marco de la revisión del TMEC, así lo comenta desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras la primera reunión del año en la oficina del representante de tratados de la Unión Americana, Jamieson Greer.

“Hablamos sobre el futuro de los siguientes pasos para el tratado de libre comercio entre nuestros países, este año se tiene que revisar, como ustedes saben, ya hemos avanzado muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible. Y bueno, estuvimos conversando sobre ese tema, sobre aranceles, la sección 232, cómo está evolucionando la industria automotriz, los temas relativos a la exportación, importación entre los Estados Unidos y México. También hablamos sobre minerales críticos y la seguridad en las cadenas de suministro”.

Y aunque fue buena, la reunión duró apenas una hora y en ella participaron especialistas de la oficina estadounidense sobre tratados comerciales. (Por Arturo García Caudillo)