El Gobierno de Guadalajara anunció una inversión de 13.5 millones de pesos en dos acciones de infraestructura urbana iniciadas la última semana.

La principal es la rehabilitación de la planta baja del Mercado Corona, con recursos por 9.3 millones para mejorar imagen urbana, accesos, pisos, pintura y sustituir escaleras eléctricas.

En paralelo, arrancó la repavimentación de la Calle Río Zula, en la colonia El Rosario, trabajos que durarán de tres a cuatro semanas.