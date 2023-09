El ex canciller Marcelo Ebrard lanzó la asociación civil El Camino de México.

“Hemos integrado el día de hoy a partir del día de hoy una asociación civil con la denominación El Camino de México, porque es la causa que nos ha animado. Ahí está escrito, estipulado, fue con lo que recorrimos todo el país. El día de hoy nos hemos organizado en cinco circunscripciones plurinominales. El propósito es, como lo dije hace ocho días, llegar más o menos en un mes con la integración en toda la República Mexicana. Todas las decisiones que tomemos van a ser como movimiento, ya no son individuales, ya no es Marcelo Ebrard, ya es todo este movimiento, ¿porque? Porque somos millones de personas en todo el país”.

Ante senadores, diputados federales y locales, alcaldes, y otros simpatizantes, Ebrard aclaró que se trata de una asociación civil, no de un partido político y que sigue en espera de la respuesta de Morena a las impugnaciones que presentó la semana pasada. (Por Arturo García Caudillo)