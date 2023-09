Alzan la voz los familiares de Blanca Yolanda Figueroa Cabral, de 38 años de edad, desaparecida desde el pasado 5 de septiembre cuando acudió a una junta de trabajo a una casa de la colonia Jardines Vallarta.

La familia de esta mujer de 38 años clama porque las autoridades estatales y federales que han conocido del caso actúen con mayor celeridad y sobre todo, que les den información.

“El caso está a cargo del protocolo Alba, agencia número 2, mi asesor jurídico es Juan Manuel y no contesta ninguno de los dos a mi llamado y no me dan respuesta. Señor Presidente López Obrador le pido que dé respuesta a esta denuncia. Son muchas las desapariciones y usted no hace nada contra el crimen organizado”.

Hace unos días el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruíz indicó que tras catear una de las casas relacionadas con la desaparición de Blanca Yolanda fueron encontradas un arma de fuego, manchas de sangre y otros indicios. (Por José Luis Escamilla)