Hay que ser prudentes ante la cancelación de aranceles anunciada por la Corte de Estados Unidos y la respuesta del presidente Donald Trump, dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Bueno, yo primero lo que aconsejaría es prudencia, porque acaba de haber una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría. Para poder determinar, porque él acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la Corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso. Parece que va a ser en los próximos tres días. México, el 85% de lo que nosotros exportamos, no tiene aranceles. Los aranceles que tenemos sobre vehículos, sobre acero y aluminio, dependen de otro principio legal. Veamos primero qué medidas va a tomar, para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país”.

Por lo pronto, añade, la próxima semana viajará a Washington para reunirse con funcionarios de alto nivel en materia económica de Estados Unidos, quienes le explicarán los alcances de estos anuncios. (Por Arturo García Caudillo)