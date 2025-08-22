México busca el crecimiento del sector farmacéutico nacional con miras a la exportación y para ello hay pláticas con la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, así lo comenta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Con FDA es otro tema el que estoy conversando que tiene que ver con la perspectiva de nuestro sector farmacéutico, cómo podemos crecer. Estados Unidos tiene importaciones de más de 200 mil millones de dólares en ese campo y México está exportando mil 600. Entonces, me interesa aumentar la presencia de las exportaciones mexicanas en ese campo, como en otros, ¿verdad?”.

De hecho, añade, los aranceles anunciados por el presidente Trump no afectarían, dado que hoy no existen esos impuestos, y podrían entrar en la revisión del TMEC, igual que pasará, por ejemplo, con los semiconductores. (Por Arturo García Caudillo)