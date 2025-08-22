El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informa sobre la localización de un nuevo cadáver en la fosa clandestina del panteón de San Sebastianito, con lo que suman 14 cuerpos localizados en la zona.

De acuerdo con los activistas, el hallazgo de este viernes corresponde a una víctima con huellas de violencia, encontrada dentro de un costal con cemento y tierra.

Las activistas recordaron que en 2017 ya se había detectado una fosa en el mismo lugar, sin que hubiera responsables sancionados.

Reiteraron su exigencia a las autoridades sobre una investigación profunda sobre el caso.