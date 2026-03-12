Anuncia el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la Misión Comercial a Canadá para que empresas mexicanas abran negocios en el país de la hoja de maple.

“Bueno, 7, 8, 9 de mayo, por favor, resérvenlo en su agenda, 7, 8, 9 de mayo, vamos a Canadá. Vamos por todo, vamos a presentar nuestros productos, vamos a promover a nuestro país. Repito, 7, 8 y 9 de mayo está abierta la convocatoria a partir de hoy, que es 12 de marzo, se cierra el 11 de abril, tienes tiempo suficiente para llenar un formulario muy breve que te quita tres minutos. Y queremos que sea la más amplia presencia de las empresas de México en Canadá en lo que va de este siglo”.

Lo anterior tras las conversaciones entre la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney y luego de la visita que más de 400 empresarios canadienses hicieron a nuestro país hace unos días. (Por Arturo García Caudillo)