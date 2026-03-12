Tras el reclamo de algunos comerciantes del tianguis de avenida Constituyentes por el inicio de las obras de rehabilitación en la colonia Constitución, en Zapopan, el director de Obras municipal, Ismael Jáuregui, aclaró que sí socializaron los trabajos y que incluso ya se tenían delimitadas las áreas donde los tianguistas podrán trabajar temporalmente.

“Iniciamos el 10 de marzo con la construcción formal de lo que es la obra del presupuesto participativo que conocemos como el andador peatonal de Constituyentes en la zona de la Constitución, colinda con el centro cultural Constitución, una obra de presupuesto participativo de cerca de 45 millones de pesos que los vecinos, al momento de pagar su predial, ganaron en un muy buen lugar. Cerca de 16,000 votos de aplicación al pago de predial fue el tercer lugar en el presupuesto participativo 2026. La obra estaba lista para iniciarse al final desde diciembre”.

La obra del andador Constituyentes durará 9 meses; según lo planeado, estará lista a finales de noviembre. (Por Gustavo Cárdenas)