A unos días de iniciar la revisión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice estar más optimista sobre las posibilidades de mantener el TMEC, así lo comentó durante su participación en un panel de discusión del Consejo de Relaciones Exteriores de Montreal.

“Digamos que hace un año yo tenía una visión más pesimista. Pero ahora, un año después, México y Canadá están en la mejor posición posible, y debo ser más optimista sobre el resultado de la revisión del T-MEC. Porque la realidad está favoreciendo la integración regional y la protección de nuestras cadenas de suministro y de nuestro marco económico. Necesitamos hacer mucho trabajo. No estoy diciendo que será algo sin complejidad, sin incertidumbres o sin sorpresas. Pero creo que podemos manejarlo”.

Y mientras tanto, es necesario reducir el impacto de los aranceles que impuso Estados Unidos, al tiempo que América del Norte debe buscar la manera de reducir la dependencia de otros países en algunos sectores, particularmente farmacéuticos y electrónicos. (Por Arturo García Caudillo)