En los primeros 126 días del año, 100 motociclistas fallecieron en accidentes viales en el Valle de México, lo que equivale a casi una muerte diaria.
Entre las principales causas destacan la pérdida de control de la unidad, derrapes, choques y rebases fallidos.
De acuerdo con académicos de la UNAM, las cifras reflejan la alta vulnerabilidad de este sector en la movilidad urbana y la necesidad de reforzar medidas de seguridad vial.
Mueren 100 motociclistas en 126 días en el Valle de México
En los primeros 126 días del año, 100 motociclistas fallecieron en accidentes viales en el Valle de México, lo que equivale a casi una muerte diaria.