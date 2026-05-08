En los primeros 126 días del año, 100 motociclistas fallecieron en accidentes viales en el Valle de México, lo que equivale a casi una muerte diaria.

Entre las principales causas destacan la pérdida de control de la unidad, derrapes, choques y rebases fallidos.

De acuerdo con académicos de la UNAM, las cifras reflejan la alta vulnerabilidad de este sector en la movilidad urbana y la necesidad de reforzar medidas de seguridad vial.