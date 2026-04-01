En el marco de la revisión del T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió este viernes con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, en busca de preparar una estrategia conjunta.

“Bueno, la reunión es una estrategia común, les pedí, les dije que les invitaba y están participando, a tener cada vez más activismo en los Estados Unidos, presentar mucho más las inversiones mexicanas allá, hacer presencia, asistir y tenemos una muy buena coordinación con Medina Mora”.

Y es que el próximo lunes se llevará a cabo en la Ciudad de México la segunda ronda de conversaciones de cara a la revisión del TMEC, con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en reciprocidad a la primera ronda, que se celebró hace un mes en Washington. (Por Arturo García Caudillo)