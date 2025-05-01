El exsubdirector operativo de la Policía de Puerto Vallarta, René Méndez Vázquez, fue asesinado a balazos mientras se encontraba con su familia en la delegación Ixtapa.

El ataque ocurrió sobre la carretera 544, donde un sujeto en motocicleta se acercó al vehículo en el que viajaba y le disparó.

La víctima murió en el lugar, mientras que su esposa e hija resultaron ilesas.

Autoridades iniciaron un operativo para localizar al responsable, mientras la Vicefiscalía Regional ya investiga el móvil del crimen.