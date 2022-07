A pesar de la crisis mundial, la economía mexicana va bien, el peso está muy fuerte, sigue llegando inversión extranjera, y no habrá recesión, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sigue llegando inversión extranjera como nunca, creo que hoy el INEGI da a conocer datos sobre inversión extranjera y el Fondo Monetario Internacional aumentó también su pronóstico de crecimiento para México, para este año. Va a ser de las economías que a pesar de la crisis va a crecer nuestra economía. Entonces ahí vamos, avanzando. —¿Entonces no va a haber recesión en 2023, como lo pronostica? —Pues en México no. Nosotros no vamos a tener problemas”.

Sin embargo, añadió, seguirá reforzando el Plan Antiinflacionario, para lo cual el secretario de Hacienda se reunirá hoy con productores y distribuidores de alimentos. (Por Arturo García Caudillo)