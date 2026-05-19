La Secretaría de Cultura de Jalisco ampliará la red de ECOS Música para la Paz con la apertura de cinco nuevos núcleos comunitarios en Tala, Villa Guerrero, Cihuatlán, Tenamaxtlán y Tapalpa.
Con estas incorporaciones, el programa pasará de 50 a 55 sedes en 46 municipios y fortalecerá la atención artística gratuita para niñas, niños y adolescentes.
Las nuevas sedes ofrecerán formación en guitarra y ensambles corales.
La directora de Operación y Programación Cultural, Astrid Meza Olvera, señaló que la meta es cerrar 2026 con 60 núcleos y alcanzar 100 durante la actual administración estatal.
Actualmente, ECOS atiende a más de 2 mil 200 estudiantes y mantiene agrupaciones estatales como la Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco y la Banda Sinfónica Estatal ECOS.
ECOS abrirá cinco nuevos núcleos musicales en Jalisco
La Secretaría de Cultura de Jalisco ampliará la red de ECOS Música para la Paz con la apertura de cinco nuevos núcleos comunitarios en Tala, Villa Guerrero, Cihuatlán, Tenamaxtlán y Tapalpa.