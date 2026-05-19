La Secretaría de Cultura de Jalisco ampliará la red de ECOS Música para la Paz con la apertura de cinco nuevos núcleos comunitarios en Tala, Villa Guerrero, Cihuatlán, Tenamaxtlán y Tapalpa.

Con estas incorporaciones, el programa pasará de 50 a 55 sedes en 46 municipios y fortalecerá la atención artística gratuita para niñas, niños y adolescentes.

Las nuevas sedes ofrecerán formación en guitarra y ensambles corales.

La directora de Operación y Programación Cultural, Astrid Meza Olvera, señaló que la meta es cerrar 2026 con 60 núcleos y alcanzar 100 durante la actual administración estatal.

Actualmente, ECOS atiende a más de 2 mil 200 estudiantes y mantiene agrupaciones estatales como la Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco y la Banda Sinfónica Estatal ECOS.