El dirigente del PAN en Jalisco, Juan Pablo Colín, descartó una alianza con Movimiento Ciudadano en el estado para competir en la elección de 2027, esto tras la sugerencia del ex gobernador Emilio González Márquez sobre formar una alianza.

El dirigente panista acusó que MC ya está entregado a Morena y lo demostró con los votos favorables al Plan B en la Cámara de Diputados pese a que el gobernador Pablo Lemus y la bancada emecista en el Senado rechazaron dicha reforma.

“Lo lamentable es que en el caso del partido político Movimiento Ciudadano ya están entregados a Morena. Les urgía, aunque no tenían posibilidad de ser un factor fundamental para el Plan B, les urgía dar muestras de que están aliados con ellos así que ya los cachamos acá en Jalisco. Ya los cachamos de que MC está con Morena, los cachamos porque se pasan el chicle Movimiento Ciudadano y Morena. Entonces, no podemos aliarnos con quien ya se alió con esos narcopolíticos de Morena”.

Por otro lado, el PAN calificó como una oportunidad para corregir el proceso judicial anterior la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de aplazar la elección judicial hasta 2028. (Por Marck Hernández)