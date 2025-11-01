El cantautor Edén Muñoz se presentó la noche de este jueves en el Auditorio Telmex de Guadalajara con su gira “Como En Los Viejos Tiempos”, con la que logró el lleno en el recinto y la emoción de sus seguidores.

El originario de Los Mochis consintió al público tapatío y los llevó por una montaña rusa de emociones, con un repertorio que abarcó desde sus temas más románticos hasta los más festivos y coreados como “Chale”, “La Nena”, “Como quieras quiero” y “Mi Primer Día Sin Ti”, pasando por los clásicos de su época con Calibre 50, y un homenaje a grandes figuras de la música, como Valentín Elizalde y Selena Quintanilla.

Pero si el ánimo del público ya estaba elevado, el cantautor decidió emocionar aún más a los más de 8 mil asistentes al invitar al escenario, primero a Pipe Bueno y después a Alfredito Olivas.

Edén recordó que la próxima semana es especial para él ya que el 4 de diciembre será el lanzamiento de su álbum “Volumen 2”, que incluirá nuevas colaboraciones.

Edén Muñoz tiene pactados dos conciertos más, este viernes y sábado en el mismo recinto. (Por Katia Plascencia Muciño)