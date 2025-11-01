Elementos de la Comisaría de Guadalajara localizaron a una adolescente de 16 años reportada como desaparecida en el estado de Hidalgo desde el pasado 10 de octubre.

El hallazgo ocurrió durante el Operativo Centro Histórico.

La joven abordó a ciclopolicías que patrullaban en el cruce de avenida 16 de Septiembre y Manuel López Cotilla, solicitando ayuda.

Les explicó que había sido contactada por la Fiscalía de Hidalgo, la cual le indicó que se acercara al primer oficial disponible, ya que existía una denuncia activa por su desaparición.

Los policías activaron de inmediato el protocolo de atención y solicitaron apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Comisaría.

Las autoridades municipales se coordinaron con sus homólogos de Hidalgo y con el Protocolo Alba para garantizar el retorno seguro de la menor.

La adolescente fue trasladada en buen estado de salud a la Vicefiscalía Especialzada en Personas Desaparecidas de Jalisco, donde se completaron los procedimientos para su reintegración familiar. (Por Edgar Flores Maciel)