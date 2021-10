Edgar Vivar, quien interpretó durante más de 20 años al señor barriga, confirma a Notisistema que está colaborando para la bioserie de Chespirito que prepara el hijo del fallecido Roberto Gómez Bolaños.

“Sí, estoy ahí como asesor anecdótico, Ha sido muy generoso conmigo Roberto Gómez Fernández quién es el productor y el motor de compartir este material de lo que se está escribiendo. Se está tomando con mucho cuidado después de esta pesadilla que estamos viviendo que se ha tenido que detener todo. Vi el primer draft Y me parece muy interesante porque la historia de Roberto tiene muchas facetas que la gente no conoce”.

Y aunque no tienen fecha estimada de estreno, Edgar Vivar continúa compartiendo sus anécdotas para nutrir la bioserie de Roberto Gómez Bolaños.

(Por Kevin Casillas).