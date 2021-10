Integrantes del partido político Futuro pidieron que la consulta sobre el pacto fiscal que pretende llevar a cabo el Gobierno del Estado no sea utilizado con fines políticos y electorales.

La diputada electa Susana de la Rosa crítico falta de información en torno a la política fiscal del gobierno de Jalisco qué debe compartirse antes de poner sobre una balanza la vinculación fiscal del Estado con la Federación.

Por su parte Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan, señaló que, aunque afirman que la consulta no sigue una agenda política, en todo momento se utiliza el eslogan del gobierno de la supuesta defensa de Jalisco.

¿Qué costos tendría para Jalisco salir de este pacto fiscal?, ¿Qué es lo que realmente se está contemplando como últimas consecuencias?, no se trata solamente de un tópico técnico, ni tampoco de un tema electoral, se trata de la posibilidad de tener presupuesto para transformar nuestra vida”.

Ambos integrantes de Futuro pidieron a la autoridad reconsidere la manera como se está realizando este ejercicio de la consulta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)