La Dirección de Selecciones Nacionales informó que los jugadores: Edson Álvarez del Fenerbahce, Mateo Chávez del AZ Alkmaar y Jorge Sánchez del PAOK Salonika se integraron éste lunes a la concentración de la Selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento. Los tres jugadores se suman a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial 2026. Se unen al portero Guillermo Ochoa y a los 12 jugadores de la Liga MX concentrados previamente para trabajar bajo las ordenes del técnico, Javier Aguirre.

México enfrenta a Ghana el próximo viernes en el estadio Cuauhtémoc de Puebla en partido de preparación y estos nuevos elementos ya podrían participar si el entrenador así lo decide. (Por Manuel Trujillo Soriano)