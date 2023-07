El actor, productor y activista Provida Eduardo Verástegui, reveló en una entrevista con el periodista Jorge Ramos que analiza lanzarse como candidato a la presidencia de México en las elecciones del 2024:

“Mucha gente me ha invitado a participar en la política, a dar ese paso que estoy evaluando, estoy pensando, estoy rezando y claro yo no creo en los partidos políticos, son el mismo pan y circo, estamos cansados de lo mismo, buscamos una opción diferente, alejada de esta especie de monarquía política donde lo único que buscan es repartirse el pastel a México como lo mejor les plazca cada seis años”.

Eduardo Verástegui promueve su más reciente película Sound of Freedom protagonizada por Jim Caviezel, historia que narra la trata de niños a partir del trabajo de un ex agente de seguridad estadounidense. (Por Katia Plascencia Muciño)