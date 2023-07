Es casi un hecho que la nueva línea aérea del Gobierno de la República no se llamará Mexicana de Aviación, pues el tema ya se judicializó, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y nosotros pues no podemos estar esperando porque tiene que empezar a funcionar la línea y tiene que tener un nombre. La marca quedaría en litigio y no queremos adquirir algo, comprar un pleito, pero lamentable. Y quisimos, les hice un llamado a los abogados y a los trabajadores y no. Entonces, pues ya nomás estamos esperando. Tengo una reunión el sábado para decidir esto y aquí vamos a informarles, que lo lamentamos mucho pero no vamos a poder comprarles la marca”.

Pero además, aclaró el Ejecutivo, ya se tienen registradas varias marcas relacionadas con las culturas ancestrales de nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)