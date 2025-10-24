Un doble homicidio registrado la noche de este jueves conmocionó a vecinos del centro de Tlaquepaque, luego de que dos hombres, de aproximadamente 40 y 60 años, fueran asesinados a tiros mientras conversaban sentados en una banqueta de la esquina de las calles Glendale y República de Brasil.

De acuerdo con testigos, al menos dos sujetos armados se acercaron a las víctimas y les dispararon directamente en la cabeza, provocando su muerte instantánea sobre la vía pública.

Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en arribar al sitio y solicitaron apoyo médico; sin embargo, los paramédicos confirmaron el deceso de ambos hombres.

La zona fue acordonada para el levantamiento de casquillos percutidos, considerados como la principal evidencia.

La Fiscalía del Estado de Jalisco procesó la escena del crimen y analiza videos de cámaras de vigilancia cercanas para identificar a los responsables.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en calidad de no identificados, ya que durante las primeras horas nadie los reconoció como vecinos del lugar. (Por Edgar Flores Maciel)