Un adolescente de 16 años y un joven de 24 fueron detenidos la noche del jueves luego de ser sorprendidos robando autopartes de un vehículo de reciente modelo, mientras el propietario se encontraba en un cine de la avenida Río Nilo, en Guadalajara.

De acuerdo con el reporte policial, los sospechosos sustrajeron las calaveras, faros, batería, computadora y tapones del automóvil.

Al descubrir el robo, el afectado los persiguió en taxi y alertó a una patrulla de la Comisaría tapatía, lo que derivó en una persecución que concluyó en el cruce de Nicolás Bravo y avenida de Los Ángeles, zona identificada por la venta de autopartes robadas.

Durante la inspección del vehículo de los detenidos, las autoridades confirmaron que el botín provenía de más de un automotor, con pérdidas estimadas en más de 100 mil pesos.

Los sospechosos, entre ellos el menor de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público estatal para responder por el delito de robo de autopartes. (Por Edgar Flores Maciel)