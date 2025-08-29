Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche de este jueves, justo en el acceso principal de un coto privado del fraccionamiento Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Según versiones de vecinos, la víctima era perseguida por sus agresores, quienes lo interceptaron al llegar al sitio y, a corta distancia, le dispararon directamente en el cráneo. El ataque fue reportado por habitantes de la zona, lo que movilizó a elementos de la policía municipal.

A su llegada, los paramédicos confirmaron que el hombre había muerto aproximadamente 15 minutos antes. En la primera inspección se estableció que la víctima no era residente del fraccionamiento.

Sobre los agresores, únicamente se informó que huyeron a bordo de una motocicleta a gran velocidad tras consumar el crimen. La Fiscalía del Estado inició la investigación correspondiente. (Por Edgar Flores Maciel)