El cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 29 años fue localizado la noche del jueves al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Lomas del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque.

El hallazgo fue realizado por su sobrino, quien decidió ingresar a la vivienda luego de no tener noticias del joven desde la noche anterior. Al ingresar, encontró a la víctima desangrada, con signos evidentes de violencia, maniatada y amordazada.

Paramédicos de Cruz Verde que acudieron al lugar confirmaron que el joven fue asesinado tras recibir una puñalada en la yugular. Además, presentaba golpes en el rostro, lo que refuerza la hipótesis de una agresión directa.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen. Hasta el momento no se cuenta con información sobre los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)