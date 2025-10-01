Un hombre de aproximadamente 28 años fue asesinado a balazos en el cruce de avenida Enrique Díaz de León y Periférico Norte, en la colonia Industrial Belenes, de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos se aproximaron a la víctima y le dispararon mientras conducía su vehículo, que terminó varado sobre el camellón central

En la escena se localizaron al menos diez casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones.

Pese a que en el punto existen cámaras de videovigilancia estatales y municipales, hasta el momento no se cuenta con información sobre los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)