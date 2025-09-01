La Coparmex Jalisco exhortó a las fuerzas políticas del Congreso del Estado a construir una Reforma Judicial incluyente, técnica y libre de intereses partidistas, luego de que la iniciativa fuera puesta a discusión en el Legislativo local.

El organismo empresarial reconoció la importancia de abordar esta reforma, derivada de un exhorto que ellos mismos promovieron sobre su urgencia.

Además, manifestó su compromiso de revisar a fondo la nueva propuesta que será analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales, con el fin de garantizar un proceso transparente, riguroso y con enfoque ciudadano.

La Coparmex subrayó que la iniciativa debe basarse en criterios técnicos y mejores prácticas, e involucrar a especialistas para profesionalizar al Poder Judicial, fortalecer la certeza jurídica y asegurar un acceso efectivo a la justicia.

El organismo enfatizó que una justicia sólida y confiable genera certidumbre para las inversiones, impulsa la competitividad y consolida el Estado de Derecho en Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)