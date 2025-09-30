Un joven de 23 años fue asesinado a balazos la noche de este lunes en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan. El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas en los cruces de las calles Gema y Mercurio.

Vecinos reportaron una ráfaga de disparos y, al arribar al sitio, policías municipales encontraron a la víctima sin vida, con impactos de bala en la cabeza y el brazo. Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron el deceso, que fue inmediato.

En la escena se localizaron varios casquillos percutidos de arma corta. La zona fue asegurada por elementos de la Policía y peritos de la Fiscalía estatal para el levantamiento de indicios.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables huyeron en una motocicleta rumbo a la avenida Mariano Otero. La Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones para dar con los agresores. (Por Edgar Flores Maciel)